Игорь Левшин: «На февральские игры будем выходить с позитивным настроем. Надеемся, что будем в полном составе»

Тренер и спортивный директор ЦСКА Игорь Левшин рассказал о состоянии и планах команды на февраль.

«К сожалению, довольно трудно сказать, в каком состоянии находится наша команда. Мы сейчас все еще тренируемся не в полном составе. У нескольких ребят травмы, но не очень серьезные. Капитан команды Вал ентин Воробьев еще находится на карантине . Витя Киреев после игр за сборную приехал с повреждением . В общем, на самых ближайших играх нам будет непросто. В выходные мы дали время передохнуть парням, вернувшимся из сборных. Последние пару дней перед игрой начинаем тренироваться уже в полном, насколько это возможно, составе. Так что на первой игре будем выступать с новыми силами, — рассказал Левшин. — Пока нет возможности собрать команду целиком, делаем упор на индивидуальную технику и небольшие командные связки. Уделяем особое внимание физическому состоянию игроков. На февральские игры будем выходить с позитивом. Надеемся, что многие ребята поправятся . Внушает оптимизм и то, что Паша Атьман уже в полную силу тренируется и скоро сможет полноценно вернуться на площадку».

Первая игра ЦСКА после перерыва на игры сборных команд состоится 3 февраля. Армейцы сыграют в Санкт-Петербурге с «Невой» за выход в «Финал четырех» Кубка России.