Трехкратная чемпионка мира Турей высказалась о противостоянии Норвегии и России в женском гандболе

Cеребряный призер Олимпийских игр Эмилия Турей в интервью «СЭ» прокомментировала противостояние России и Норвегии в женском гандболе. Она отметила, что матчи между этими командами всегда проходят на высочайшем уровне.

— Противостояние Норвегии и России в женском гандболе считается вишенкой на торте. Как было в годы вашей карьеры, это же были принципиальные матчи?

— Противостояние между сборными России и Норвегии было, есть и, надеюсь, будет. Во многих решающих матчах чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр, мы встречались с Норвегией. Дальше, думаю, можно и не пояснять. Эти матчи всегда проходили под таким дичайшим адреналином. Мы часто встречались на глобальных спортивных форумах, на турнирах. Это всегда такой электрошок как для Норвегии, так и сборной России. В этих встречах всегда была высокая концентрация, а сами игры проходили на высочайшем уровне. Никого не оставляли равнодушными.

— Как думаете, противостояние Норвегии и России останется таким же острым? Или градус спадет?

— Нет, ни в коем случае. Когда-нибудь мы вернемся на международную арену. Сейчас у нас не так много соревнований между разными странами. И может быть, у нас найдется еще больше звездочек, которые впоследствии будут попадать в сборную страны.

В последний раз сборные России и Норвегии встречались в декабре 2021 года в четвертьфинале чемпионата мира. Тогда норвежки одержали победу со счетом 34:28.

На том турнире сборная Норвегии завоевала золото, обыграв в финале Францию (29:22).