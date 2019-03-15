Главный тренер женской сборной России по гандболу и краснодарской "Кубани" Евгений Трефилов проходит реабилитацию в санатории в Краснодарском крае после операции на сердце, перенесенной 19 февраля. Генеральный директор "Кубани" Сергей Вальтер сказал, что вопрос о его выходе на работу пока не рассматривается.

– Со вчерашнего дня Евгений Васильевич находится в одном из санаториев Краснодарского края в Горячем Ключе на послеоперационной реабилитации, приступил к процедурам, – цитирует ТАСС Вальтера. – Он будет находиться на реабилитации в течение двух недель, после этого пройдет консультативный совет в Центре грудной хирургии в Краснодаре, будет принято решение о рекомендациях, когда он может приступить к тренировочному процессу. Он остается в системе клуба, но вопрос о выходе на работу пока еще не рассматривается.