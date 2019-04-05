Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов переведен из санатория в больницу, где проходит дополнительную реабилитацию.

19 февраля в Краснодаре Трефилов перенес операцию на сердце, а 12 марта был выписан из больницы. С 14 марта он проходил курс реабилитации в санатории в городе Горячий Ключ. Ранее сообщалось, что для полного восстановления после операции Трефилову может понадобиться до двух месяцев.

– Евгений Трефилов после санатория вернулся в больницу в связи с определенными нюансами, не связанными с сердцем, – цитирует РИА "Новости" президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарева. – Он проходит дополнительную реабилитацию. Евгению Васильевичу купили планшет, он пересматривал матчи "Финала четырех" Кубка России. Специально для него организовали видеосъемку контрольного матча "Кубани", он вовлечен в дела своей команды. Я вчера разговаривал с Евгением Васильевичем, настроение у него бодрое. Судя по голосу, он готов ринуться в бой. Но пока надо придержать его, главное – полноценно восстановиться.