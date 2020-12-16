Трефилов объяснил, почему он не вернется в сборную России

Вице-президент ФГР, бывший тренер женской сборной России Евгений Трефилов рассказал, почему он больше не будет тренировать команду.

«Мне сегодня позвонило уже очень много людей с вопросом: «Вы не хотите вернуться?», — сказал Трефилов «СЭ». — Да, я-то хочу, ребят, но с моими болячками можно хотеть только сидя на диване. На какой-то промежуток я готов помогать, натаскивать молодого. Но этот промежуток будет минимальным».

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