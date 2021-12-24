Сергей Шишкарев, переизбранный в пятницу на пост главы Федерации гандбола России, подвел итоги уходящего года и рассказал, чего ждет от национальных команд в ближайшие сезоны.

«В нынешнем году прошли два крупных турнира в женском гандболе — наша национальная сборная уступила в финале Олимпийских игр, но это, как принято говорить, серебро с золотым отливом, — отметил Шишкарев. — Потому что удержать планку вторые Игры подряд невероятно сложно. Вспомните, до Рио сборная нашей страны 36 лет не становилась чемпионом. А серебро — металл тоже высокой пробы.



Сейчас команда переживает плановое обновление. Результат, достигнутый на чемпионате мира, мы считаем удовлетворительным, хотя поставленная цель — попадание в полуфинал, не была достигнута. Но вопрос в том, что в моем понимании жеребьевка турнира была как минимум странной. Как в одной половине сетки оказались все полуфиналисты Игр в Токио и шесть из восьми четвертьфиналистов? При более справедливом жребии цель была бы достигнута. При этом, не сочтите, что я подстилаю соломку, но мы проиграли будущему чемпиону и вице-чемпиону. На новый олимпийский цикл перед женской сборной стоит задача взять в Париже медали. А перед мужской — попасть на Олимпиаду».

Мужская сборная России не выступала на Играх с Пекина-2008.