«Спартак» в Челябинске победил «Динамо»

30 ноября «Спартак» одержал выездную победу над гандбольным клубом «Динамо» из Челябинска (24:25). Результат матча прокомментировал капитан красно-белых Дмитрий Ковалев, забросивший решающий мяч за секунду до финального свистка.

— «Спартаку» сейчас очень важно набирать очки, — сказал Ковалев. — Но из-за большого количества травмированных приходится задействовать много молодых игроков, которые не всегда справляются с волнением, пока не хватает опыта — из-за этого наши матчи периодически превращаются в «качели».

Мы рады, что сумели победить «Динамо», но эта победа не была легкой: за шесть секунд до конца матча счет был равный. Мы не хотели упускать два очка, и как-то инстинктивно, на рефлексах, команде удалось провести быструю атаку, а мне — совершить точный бросок. Теперь нужно готовиться к следующему домашнему матчу, в котором мы постараемся порадовать болельщиков нашей игрой.

2 декабря «Спартаку» предстоит сыграть с сильнейшей командой Белоруссии — БГК им. Мешкова в рамках «SEHA-Газпром Лиги». (Александр Акимов)