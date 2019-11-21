«Спартак» победил «Акбузат»

Столичный «Спартак» в рамках чемпионата России обыграл уфимский клуб «Акбузат» (29:25). Матч прокомментировал гандболист красно-белых Дмитрий Ионов, забросивший 8 мячей и признанный лучшим игроком в составе красно-белых.

— Поединок с «Акбузатом» стал для меня одним из самых результативных в российском чемпионате! Надеюсь, дальше также получится показывать хорошую эффективность в нападении, — сказал Ионов. — Матч вышел очень непростым. Тренер дал установку: стойко играть в защите и убегать в быстрые контратаки. В первом тайме мы хорошо себя показали в этих компонентах, что позволило нам оторваться на пять мячей. Но в начале второго тайма потеряли концентрацию, у нас не получалось реализовывать моменты из «убойных» позиций, сказывалась усталость — все это позволило сопернику догнать нас. Тренер взял тайм-аут, дал четкие указания и придал мотивации, что позволило нам снова выйти вперед и добиться победы!

Впереди у «Спартака» — выезд в столицу Хорватии, где состоится матч с местным «Загребом» в рамках розыгрыша «SEHA-Газпром лиги». (Александр Акимов)