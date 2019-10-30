«Спартак» одержал победу над «Университет-Невой» в матче чемпионата России по гандболу

Московский «Спартак» на выезде обыграл петербуржскую «Университет-Неву» в матче предварительного этапа чемпионата России по гандболу — 32:29. Победа позволила «Спартаку» подняться на 6-е место в таблице. Лидирует же в таблице ставропольский «Виктор».

Гандбол

Чемпионат России. Мужчины

Предварительный этап

Университет-Нева (Санкт-Петербург) — Спартак (Москва) — 29:32 (15:18)

Виктор (Ставрополь) — Чеховские медведи (Чехов) — 26:26 (12:15)

СКИФ (Краснодар) — Акбузат (Уфа) — 25:19 (12:9)

Динамо (Астрахань) — Динамо-Челябинск (Челябинск) — 26:25 (14:14)

Пермские медведи (Пермь) — Каустик (Волгоград) — 37:28 (18:13)

СГАУ-Саратов (Саратов) — Таганрог-ЮФУ (Таганрог) — 26:24 (15:11)