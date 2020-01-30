«Спартак» на выезде обыграл астраханское «Динамо»

29 января гандбольный «Спартак» в рамках чемпионата России добыл два очка в Астрахани, одержав победу над местным «Динамо» (31:29). О ходе игры и впечатлениях от победы рассказал самый результативный игрок красно-белых Алексей Фокин.

— По ходу матча мы вели в пять мячей, но не смогли удержать это преимущество. Когда тебя догоняют — это сложное психологическое испытание, — сказал Фокин. — Но тренерскому штабу удалось с помощью тайм-аутов и тактических перестановок в защите привести игру команды в нужное русло. «Спартак» проявил характер и смог вырвать победу, которой мы все довольны! Я не ожидал, что у меня получится реализовать столько бросков, ведь 5 из 7 голов я забил в быстром отрыве после ошибок динамовцев. Конечно, я рад, что помог команде заработать нужную победу. В феврале нас ждет ряд непростых домашних поединков. Думаю, что наш запал не иссякнет, и мы порадуем домашние трибуны хорошими результатами! В этом году мы еще не играли в Москве, все игроки очень соскучились по нашей площадке и болельщикам.

Следующий матч спартаковцы проведут в рамках плей-офф «SEHA-Газпром лиги»: 2 февраля подопечные Олега Кулешова сыграют со словацким «Татраном» в Москве. В феврале красно-белым также предстоит встретиться со «СКИФом», «Чеховскими медведями» и «Невой» на домашней арене в рамках чемпионата России. (Александр Акимов)