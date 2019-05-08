"Спартак", "Чеховские Медведи" и "Университет-Нева" вышли в полуфинал чемпионата России

Состоялись матчи 1/4 финала чемпионата России по гандболу среди мужчин.

СКИФ уступил "Динамо-Виктор" - 22:25. Счет в серии до двух побед равный - 1-1.

"Чеховские медведи" обыграли "СГАУ-Саратов" (33:25) и пробились в полуфинал, выиграв серию со счетом 2-0.

"Спартак" в дополнительное время обыграл "Пермских Медведей" (31:28) и также вышел в полуфинал.

"Университет-Нева" выиграл у астраханского "Динамо" (30:27) и стал еще одним полуфиналистом турнира.

Чемпионат России. Мужчины

1/4 финала

СКИФ (Краснодар) - "Динамо-Виктор" (Ставрополь) - 22:25

Счет в серии: 1-1

"Чеховские медведи" (Чехов) - СГАУ-Саратов - 33:25

Счет в серии: 2-0

"Спартак" (Москва) - "Пермские медведи" (Пермь) - 31:28 ОТ

Счет в серии: 2-0

"Университет-Нева" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Астрахань) - 30:27

Счет в серии: 2-0