"Спартак", "Чеховские Медведи" и "Университет-Нева" вышли в полуфинал чемпионата России

Состоялись матчи 1/4 финала чемпионата России по гандболу среди мужчин.
СКИФ уступил "Динамо-Виктор" - 22:25. Счет в серии до двух побед равный - 1-1.
"Чеховские медведи" обыграли "СГАУ-Саратов" (33:25) и пробились в полуфинал, выиграв серию со счетом 2-0.
"Спартак" в дополнительное время обыграл "Пермских Медведей" (31:28) и также вышел в полуфинал.
"Университет-Нева" выиграл у астраханского "Динамо" (30:27) и стал еще одним полуфиналистом турнира.
Чемпионат России. Мужчины
1/4 финала
СКИФ (Краснодар) - "Динамо-Виктор" (Ставрополь) - 22:25
Счет в серии: 1-1
"Чеховские медведи" (Чехов) - СГАУ-Саратов - 33:25
Счет в серии: 2-0
"Спартак" (Москва) - "Пермские медведи" (Пермь) - 31:28 ОТ
Счет в серии: 2-0
"Университет-Нева" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Астрахань) - 30:27
Счет в серии: 2-0