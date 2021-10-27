СКИФ обратился к Федерации гандбола России с просьбой разобраться с финансовыми проблемами

Краснодарский гандбольный клуб СКИФ отправил письмо в Федерацию гандбола России (ФГР) с просьбой разобраться с финансовыми проблемами.

«Федерация гандбола России действительно получила от руководства СКИФа письмо с просьбой разобраться в этой непростой ситуации и оказать содействие в решении финансовых вопросов, которые позволили бы краснодарскому клубу полноценно продолжить сезон, — приводит ТАСС слова генерального директора ФГР Льва Воронина. — Причем не только на внутренней, но и на международной арене. Отмечу, что аналогичным образом складывалось положение дел у СКИФа год назад, когда совместными усилиями нам удалось прийти к необходимому решению. Сейчас мы также оперативно отреагировали и еще на прошлой неделе обратились к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву».

Также генеральный директор ФГР отметил, что СКИФ имеет огромное значение для региона.

«Главное сейчас — сохранить в регионе гандбольный клуб, имеющий богатую историю и славные традиции. Мы по-настоящему обеспокоены сложившейся ситуацией, ведь СКИФ — это достояние региона и клуб, который представляет нашу страну в еврокубках. Будем надеяться, что выход будет найден, и Россия не потеряет своего представителя в еврокубках», — подчеркнул Воронин.

СКИФ располагается на последнем, 12-м месте в турнирной таблице чемпионата страны, ни одержав ни одной победы в восьми матчах. Команда выступает в третьем по силе еврокубковом турнире — Кубке вызова Европейской гандбольной федерации.