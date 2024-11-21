Шишкарев: «Если бы не европейское лобби, давно сняли бы санкции. Международная федерация — за»

Председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев выразил уверенность, что сборная России выступит на Олимпиаде-2026 в Лос-Анджелесе.

— Я правда уверен, что мы туда поедем. Не знаю, откуда берется эта уверенность. Наверное, на основании жизненного, политического, экономического опыта... Уверен, что мы будем допущены до международных соревнований, пробьемся туда, как угодно. В Лос-Анджелесе не будет легкого пути ни у французов, ни у норвежек. Предполагаю, что мы их победим на ранних стадиях, а в финале спокойно сыграем с любым соперником и вновь станем олимпийскими чемпионками.

— Как складывается общение с Международной федерацией гандбола (ИГФ)?

— Складывается в режиме личных сообщений. Я постоянно на связи с Хасаном Мустафой (президент ИГФ. — Прим. «СЭ»). Мы каждый месяц общаемся: как дела, как семья, как девчонки... Вижу, что пишет сам. Я ему на три страницы текста, а в ответ: «I love you! Take care!» Общаюсь со словенцами, испанцами, венграми... Меньше — с заклятыми друзьями датчанами и норвежцами. Отчасти кому-то выгодно, что нас нет. А кто-то, кто за настоящую спортивную борьбу, испытывает недостаток сборной России.

Говорят, что синхронисток допустили до международных соревнований. Хасан двумя руками за, если бы не европейское лобби, то мы давным-давно были бы там. Наберемся терпения. 2025 год будет ключевой. Все сложится, — сказал Шишкарев.

Российские команды отстранены от международных соревнований с 2022 года.