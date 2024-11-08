Гандбол
Россия
Новости
Суперлига (мужчины) Суперлига (женщины)
Главная
Гандбол
Россия

Сегодня, 08:40

Шишкарев: «Кое-кто из бывших гандболистов промышляет организацией договорных матчей»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Основатель Группы компаний «Дело», председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о дисквалификации игроков молодежной сборной, которых уличили в игре на ставках.

— Три года назад был вопиющий инцидент, когда выяснилось, что на чемпионате Европы игроки молодежной сборной России делают ставки на свои матчи.

— Как вы узнали?

— Льву Воронину позвонил знакомый, который был в курсе. Это немец с русским паспортом. Под подозрение попали восемь игроков. Честно вам скажу, сначала хотел пожизненно всех дисквалифицировать. Но ребята покаялись, и меня убедили не рубить сплеча. Кого-то отстранили на два года, кого-то — на четыре.

История на этом не закончилась. Есть информация, что кое-кто из бывших гандболистов промышляет организацией договорных матчей. Как соберем неопровержимые доказательства, виновники будут наказаны.

Основатель Группы компаний &laquo;Дело&raquo; Сергей Шишкарев (слева) и&nbsp;бывший генеральный директор московского &laquo;Спартака&raquo; Евгений Мележиков на&nbsp;пресс-конференции, посвященной началу съемок фильма о&nbsp;футболисте &laquo;Спартака&raquo; Федоре Черенкове. Сергей Шишкарев: «Черенков забил «Астон Вилле» — и я расколотил яблоком окно»

Читайте также
Боец Иван Емельяненко предстанет перед судом в связи с избиением человека
Путин назвал открытие Олимпиады оскорбительным для миллионов христиан
Головина заменили Миранчуком, Карпин ответил Дзюбе. Что происходит в сборной России перед матчами с Брунеем и Сирией
Фигуристы Косторная и Куница пропустят два сезона
Губернатор Саратовской области сообщил о падении обломков БПЛА в промзоне
Шольц досрочно покинет пост канцлера Германии. Почему это важно
Популярное видео
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мужская сборная России по гандболу может встретиться с Ираном и Китаем

Шишкарев — о Трефилове: «Быстро отучил его на девчат ругаться»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости