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Шишкарев — о Трефилове: «Быстро отучил его на девчат ругаться»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Евгений Трефилов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Основатель Группы компаний «Дело», председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о знаменитом тренере Евгении Трефилове.

— Трефилова-то я быстро отучил на девчат ругаться. Но когда услышал, как наша известная гандболистка матерится на площадке, просто обалдел. Понял, что и с девушками надо воспитательную работу проводить.

Последний раз по этому поводу беседовал с еще одной титулованной спортсменкой, которая на федеральном канале с выпученными глазами кричала на весь зал: «***!» Аж уши закладывало. Говорю потом: «Ну как можно? Ты же олимпийская чемпионка, на тебя дети смотрят».

— А теперь расскажите, как отучали Трефилова.

— Мы познакомились после того, как меня избрали президентом ФГР. При первой же встрече сказал: «Васильич, я сделаю все, чтобы твоя команда выиграла Олимпиаду. Но при одном условии — не переходи грань. Ты можешь кричать на девчат, топать ногами. Только без мата и оскорблений. Нельзя никого унижать. Договорились?» — «Да».

Трефилов сдержал слово. Правда, на недавнем матче «Черноморочка» — «Кубань» опять сорвался. Мы как будто вернулись на девять лет назад. Что ж, придется оштрафовать. У него уже было одно предупреждение. Раз не прислушался, накажем рублем.

Основатель Группы компаний &laquo;Дело&raquo; Сергей Шишкарев (слева) и&nbsp;бывший генеральный директор московского &laquo;Спартака&raquo; Евгений Мележиков на&nbsp;пресс-конференции, посвященной началу съемок фильма о&nbsp;футболисте &laquo;Спартака&raquo; Федоре Черенкове. Сергей Шишкарев: «Черенков забил «Астон Вилле» — и я расколотил яблоком окно»
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