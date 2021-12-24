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Шишкарев переизбран на пост президента Федерации гандбола России

12:54

Сергей Шишкарев на отчетно-выборной конференции переизбран президентом Федерации гандбола России (ФГР), информирует ТАСС.

На Олимпийских играх в Токио женская сборная России заняла второе место, уступив в финале команде Франции (25:30). Мужская сборная не сумела попасть на Олимпиаду.

Следующие выборы президента должны пройти в течение полугода после Игр 2024 года в Париже.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13291973

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Роман Шишов все материалы автора
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