Шишкарев переизбран на пост президента Федерации гандбола России
12:54
Сергей Шишкарев на отчетно-выборной конференции переизбран президентом Федерации гандбола России (ФГР), информирует ТАСС.
На Олимпийских играх в Токио женская сборная России заняла второе место, уступив в финале команде Франции (25:30). Мужская сборная не сумела попасть на Олимпиаду.
Следующие выборы президента должны пройти в течение полугода после Игр 2024 года в Париже.
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