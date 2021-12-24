Шишкарев переизбран на пост президента Федерации гандбола России

Сергей Шишкарев на отчетно-выборной конференции переизбран президентом Федерации гандбола России (ФГР), информирует ТАСС.

На Олимпийских играх в Токио женская сборная России заняла второе место, уступив в финале команде Франции (25:30). Мужская сборная не сумела попасть на Олимпиаду.

Следующие выборы президента должны пройти в течение полугода после Игр 2024 года в Париже.