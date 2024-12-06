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Сегодня, 14:45

Шишкарев обсудил с Дегтяревым развитие гандбола в России

Антон Бабошин
Корреспондент
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Председатель Высшего совета ФГР Сергей Шишкарев и министр спорта РФ Михаил Дегтярев в четверг провели рабочую встречу, в ходе которой подробно оценили состояние дел в российском гандболе, как профессиональном, так и детско-юношеском.

— Встречу могу назвать весьма конструктивной, — приводит слова Шишкарева пресс-служба ФГР. — Рассмотрели вопросы, связанные с возвращением российских клубов и сборных на международную арену, и внутреннюю гандбольную повестку. Михаил Владимирович отметил, что нам удалось сохранить довольно высокий уровень соперничества в российском чемпионате. Со своей стороны, я проинформировал его о работе ФГР, о том, что было сделано за последнее время с точки зрения развития нашего вида спорта. Поговорили о предстоящих изменениях в Олимпийском комитете России. Напомню, что наша федерация выдвинула Михаила Дегтярева на пост руководителя ОКР, за что он поблагодарил все гандбольное сообщество.

Также Шишкарев вручил министру символические подарки: книгу, посвященную победе женской сборной России на Олимпийских играх-2016 и копию серебряной медали Игр-2020. По словам главы Высшего совета ФГР, стороны запланировали совместную рабочую поездку в Краснодарский край.

— Мы договорились поддерживать регулярные контакты, наметили совместный визит в Новороссийск, планируем показать Михаилу Владимировичу спортивную инфраструктуру, где успешно функционирует уникальный футбольно-гандбольный симбиоз, — отметил Шишкарев. — На повестке дня еще одна важная задача — определиться с местом строительства нового футбольного стадиона. Кроме того, коснулись темы продвижения премии «За верность в футболе», которую мы вместе представили летом.

Дегтярев является основным кандидатом на пост главы ОКР, выборы намечены на 13 декабря. Сам Шишкарев с 2022 года входит в исполком организации и занимает должность первого вице-президента, на которую намерен переизбираться.

Сергей Шишкарев
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