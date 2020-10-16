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Новости   //    Гандбол   //    Россия

Шишкарев единогласно переизбран президентом Федерации гандбола России

13:00
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Прошла очередная конференция Федерации гандбола России. Одним из пунктов повестки дня был выбор руководящих органов ФГР, в том числе президента, сроком на четыре года, сообщает сайт организации.

Единственным зарегистрированным кандидатом стал Сергей Шишкарев, действующий глава федерации. В обращении к делегатам конференции он отметил, что ключевой своей задачей на ближайшие четыре года видит расширение аудитории нашего вида спорта.

Срок полномочий Шишкарева продлен до 2024 года, федерацию он возглавляет с апреля 2015 года.

Дополнительная информация:

https://rushandball.ru/publications/26006/sergej-shishkaryov-izbran-prezidentom-federacii-gandbola-rossii-na-novyj-chetyrex

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