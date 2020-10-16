Шишкарев единогласно переизбран президентом Федерации гандбола России

Прошла очередная конференция Федерации гандбола России. Одним из пунктов повестки дня был выбор руководящих органов ФГР, в том числе президента, сроком на четыре года, сообщает сайт организации.

Единственным зарегистрированным кандидатом стал Сергей Шишкарев, действующий глава федерации. В обращении к делегатам конференции он отметил, что ключевой своей задачей на ближайшие четыре года видит расширение аудитории нашего вида спорта.

Срок полномочий Шишкарева продлен до 2024 года, федерацию он возглавляет с апреля 2015 года.