Шишкарев будет баллотироваться на новый срок в ФГР

Действующий глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев на встрече с женской национальной командой в Новогорске подтвердил, что намерен переизбраться на этот пост.

— Вы знаете, что на 16 октября намечена отчетно-выборная конференция ФГР, и что я собираюсь выдвинуть свою кандидатуру, — обратился к команде Шишкарев. — Но официально об этом до сегодняшнего дня я не объявлял. Обещаю вам работать так же добросовестно, отдавать все свободное время вам, мужской сборной, развитию нашего вида спорта. Надеюсь, впереди нас ждут большие успехи, и мы еще не раз будем стоять на разных площадках, смотреть на поднимающийся российский флаг, радоваться и радовать миллионы болельщиков. (Антон Бабошин)