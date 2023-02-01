Шишкарев стал председателем Высшего совета ФГР

На проходящей в Москве внеочередной конференции Федерации гандбола России в устав организации были внесены изменения, связанные в том числе с изменением наименований органов управления.

С 1 февраля коллегиальным руководящим органом федерации будет являться Высший совет ФГР — полномочия исполкома организации в прежнем составе прекращены. Упразднена и должность президента федерации — высшим должностным лицом теперь будет являться председатель Высшего совета ФГР. На этот пост единогласно утвержден Сергей Шишкарев, возглавляющий ФГР с весны 2015 года.