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Шишкарев: «Дмитриева и Вяхирева гораздо круче, симпатичнее, интереснее Месси и Роналду»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев прокомментировал сравнение Анны Вяхиревой и Дарьи Дмитриевой с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

— В прессе пишут, что Анна и Дарья — это Месси и Роналду в одной команде. Согласны?

— Нет, конечно. Они гораздо круче, симпатичнее, интереснее, чем Месси и Роналду. Видел, что они только в рекламе в шахматы играют, а эти девчонки дружат между собой. Здорово, что у них нет конкуренции на поле. Они играют за одну сборную. Мечтал бы их видеть в одном клубе, что и предложил. Сказал, чтобы приезжали, когда надоест Европа, — сказал Шишкарев.

Ранее выступающая за французский «Брест» Вяхирева и представляющая венгерский «Ференцварош» Дмитриева были вызваны в сборную России на тренировочный сбор в Новогорске и товарищеские матчи в Минске.

Гандбол
Анна Вяхирева
Дарья Дмитриева
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