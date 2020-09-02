«Ростов-Дон» обыграл ЦСКА в матче за Суперкубок России

В матче за Суперкубок России по гандболу среди женщин «Ростов-Дон» победил ЦСКА (27:20).

В прошлом сезоне «Ростов-Дон» выиграл как чемпионат, так и Кубок страны. Команда выиграла Суперкубок в шестой раз. ЦСКА в прошлом сезоне занял третье место. Команда была основана в 2019 году.

Женщины

Суперкубок России

«Ростов-Дон» — ЦСКА — 27:20 (16:9)

Голы: Вяхирева (7), Манагарова (6), Бобровникова (5), Сень (3), Фролова (2), Кожокарь, Кузнецова, Лагерквист, Макеева (по 1) — Горшкова, Дмитриева, Маркова, Михайличенко, Скоробогатченко (по 3), Ристовска (2), Ильина, Судакова, Хайндал (по 1).