«Ростов-Дон» не обращался в ЦСКА с просьбой перенести матч

Московский ЦСКА не получал обращений от команды «Ростов-Дон» о возможном переносе матча женского чемпионата России, состоявшегося 27 января.

Напомним, что за два дня до встречи стало известно, что несколько гандболисток «Ростов-Дона» и члены тренерского штаба сдали положительные тесты на коронавирус — к дню матча количество больных игроков достигло семи. Ростовский клуб заявил, что обращался в Федерацию гандбола России и к ЦСКА с просьбой перенести игру. Но как позже объявили в ФГР, матч пройдет по расписанию — одной из причин стало то, что «Ростов-Дон», по информации федерации, не связывался с армейской командой.

— Никаких официальных запросов со стороны клуба «Ростов-Дон» в наш адрес не поступало, — сообщил «СЭ» генеральный директор ЦСКА Эдуард Акопян, к которому мы обратились, чтобы прояснить ситуацию.

В итоге «Ростов-Дон» выставил на матч молодежную команду и уступил со счетом 17:39.