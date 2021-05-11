«Ростов-Дон» обыграл «Астраханочку» и вышел в финал чемпионата России по гандболу
21:26
В ответном матче 1/2 финала чемпионата России по гандболу среди женщин «Ростов-Дон» победил «Астраханочку» (25:24). Решающий бросок в концовке игры совершила Ксения Макеева.
В первом матче команда также одержала победу — 35:25. В финале «Ростов-Дон» сыграет с ЦСКА.
Чемпионат России
Женщины
1/2 финала
Ответный матч
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) — «Астраханочка» (Астрахань) — 25:24 (12:12)
Первый матч — 35:25
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