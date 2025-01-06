Российские гандболисты проиграли команде Белоруссии в матче «Игр дружбы»

Сборная России по гандболу уступила Белоруссии в матче товарищеского турнира «Игры дружбы».

Игра прошла во Дворце спорта «Динамо» в Москве и завершилась со счетом 28:26 в пользу белорусов.

Ранее в первом матче турнира юношеские команды России и Белоруссии среди игроков не старше 17 лет сыграли вничью (34:34). 7 января сборные каждой возрастной категории проведут повторные матчи.

В 2022 году Международная федерация гандбола отстранила россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.