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Сегодня, 16:03

Глава федерации гандбола России доволен предупреждением от ИГФ своему норвежскому коллеге

Руслан Минаев
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Президент федерации гандбола России Сергей Шишкарев прокомментировал предупреждение от ИГФ в адрес главы федерации гандбола Норвегии Каре Гейр Лио. Он требовал исключить Россию из ИГФ и Европейской федерации гандбола.

«Это наша очевидная победа, я благодарен международной федерации за объективность. У нас не было жажды крови, мы просто хотели установить истину. Его заявления подрывали мою деловую репутацию, оскорбляли меня и весь российский спорт, звучали абсолютно неоправданные и безосновательные обвинения. В итоге его признали виновным, его объяснения не были приняты комиссией по этике», — цитирует Шишкарева ТАСС.

Также глава федерации гандбола России считает, что представители Норвегии таят обиду из-за двух проигранных полуфиналов на Олимпийских играх.

«Норвежцы очень много себе позволяют, хотя я понимаю почему — в них сидит обида за два проигранных полуфинала на Олимпиадах. В последний раз в Токио они создали такой информационный фон, оказали на нас огромное давление, грозились положить нас на лопатки. А в итоге наши девчонки вышли и хлопнули их», — добавил он.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/15421839
Гандбол
Сборная России по гандболу
Сергей Шишкарев
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