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Сегодня, 18:35

В ФГР поддержали Бобровникову: «Она справится с болезнью, олимпийские чемпионки не сдаются»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Председатель Высшего Совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев в комментарии для «СЭ» поддержал борющуюся с раком олимпийскую чемпионку Владлену Бобровникову.

«Многим из нас в жизни приходится проходить через непростые испытания. Сейчас такой момент случился у Влады. Знаю ее как блестящую гандболистку, бойца в любых ситуациях как на площадке, так и в жизни и поэтому абсолютно уверен, что она справится с болезнью. Олимпийские чемпионки не сдаются. Мы в курсе положения дел и находимся на связи с руководителями «Ростов-Дона». Пожелаю Владлене здоровья, терпения, силы воли и выражаю слова поддержки от всей нашей российской гандбольной семьи», — заявил Шишкарев «СЭ».

В апреле врачи обнаружили у гандболистки Владлены Бобровниковой опухолевое заболевание лимфатической системы. Об этом спортсменка рассказал в интервью официальному сайту клуба «Ростов-Дон», за который она выступает. С 4 мая она находится в ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России в Ростове-на-Дону, где проходит курсы химиотерапии и восстановительное лечение.

Владлена Бобровникова — шестикратная чемпионка России, семикратная обладательница Кубка страны. Кроме того, она дважды выигрывала Кубок один раз — чемпионат Италии. В составе сборной России Бобровникова побеждала на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и стала серебряным призером Олимпиады 2020 года в Токио.

Сергей Шишкарев
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