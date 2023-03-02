Первый состав женской сборной России обыграл команду Белоруссии на Кубке дружбы

Первый состав женской сборной России по гандболу обыграл команду Белоруссии в матче Кубка дружбы — 31:28.

Второй состав российской сборной одержал победу над командой «Феникс», составленной из игроков сборной Китая — 38:25.

После двух туров на счету первого и второго составов национальной команды России по две победы, сборная Белоруссии и «Феникс» потерпели по два поражения. Завтра, 3 марта российские команды сыграют между собой, а белоруски проведут матч с «Фениксом».

Кубок дружбы проходит в Москве с 1 по 3 марта. В нем участвуют две сборные России, команда Белоруссии и «Феникс».