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2 марта, 22:00

Первый состав женской сборной России обыграл команду Белоруссии на Кубке дружбы

Мария Гусева
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Первый состав женской сборной России по гандболу обыграл команду Белоруссии в матче Кубка дружбы — 31:28.

Второй состав российской сборной одержал победу над командой «Феникс», составленной из игроков сборной Китая — 38:25.

После двух туров на счету первого и второго составов национальной команды России по две победы, сборная Белоруссии и «Феникс» потерпели по два поражения. Завтра, 3 марта российские команды сыграют между собой, а белоруски проведут матч с «Фениксом».

Кубок дружбы проходит в Москве с 1 по 3 марта. В нем участвуют две сборные России, команда Белоруссии и «Феникс».

Гандбол
Сборная России по гандболу
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