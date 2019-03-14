Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов, на днях выписанный из больницы после операции на сердце, сделал совместную фотографию с президентом Федерации гандбола России (ФГР) Сергеем Шишкаревым.
Как сообщил известный комментатор, бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков, Шишкарев прилетел в Краснодар поддержать и пообщаться с тренером сборной.
Напомним, что сборная России 22 и 23 марта проведет товарищеские матчи с командой Швеции.
Первое фото Евгения Трефилова после операции. Сергей Шишкарев прилетел в Краснодар поддержать и пообщаться с тренером сборной. Глаз у Васильича уже горит pic.twitter.com/U28Irp63HQ– ИльяКАЗАКОВ (@KazakovIlya1) 14 марта 2019 г.
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