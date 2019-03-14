18:12 | Гандбол — Россия

Первое фото Евгения Трефилова после операции

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Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов, на днях выписанный из больницы после операции на сердце, сделал совместную фотографию с президентом Федерации гандбола России (ФГР) Сергеем Шишкаревым.

Как сообщил известный комментатор, бывший пресс-атташе сборной России Илья КазаковШишкарев прилетел в Краснодар поддержать и пообщаться с тренером сборной. 

Напомним, что сборная России 22 и 23 марта проведет товарищеские матчи с командой Швеции.

 

 

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