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«Пермские медведи» нанесли «Акбузату» третье поражение подряд

21:07
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«Акбузат» в домашнем матче предварительного этапа чемпионата России проиграли «Пермским медведям» — 31:32. Уфимская команда потерпела третье поражение подряд.

Гандбол

Чемпионат России. Мужчины

Предварительный этап

Университет-Нева (Санкт-Петербург) — Виктор (Ставрополь) — 26:30 (12:13)

СГАУ-Саратов (Саратов) — Чеховские медведи (Чехов) — 30:36 (14:17)

Акбузат (Уфа) — Пермские медведи (Пермь) — 31:32 (11:17)

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