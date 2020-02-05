«Пермские медведи» нанесли «Акбузату» третье поражение подряд
21:07
«Акбузат» в домашнем матче предварительного этапа чемпионата России проиграли «Пермским медведям» — 31:32. Уфимская команда потерпела третье поражение подряд.
Гандбол
Чемпионат России. Мужчины
Предварительный этап
Университет-Нева (Санкт-Петербург) — Виктор (Ставрополь) — 26:30 (12:13)
СГАУ-Саратов (Саратов) — Чеховские медведи (Чехов) — 30:36 (14:17)
Акбузат (Уфа) — Пермские медведи (Пермь) — 31:32 (11:17)
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