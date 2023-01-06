Владислав Кулеш: «Считаю, что в целом против России сыграли плохо»

Один из лидеров сборной Белоруссии Владислав Кулеш, ставший лучшим игроком команды во втором матче против России (25:28), отметил игру вратаря хозяев Виктора Киреева.

— Очень много не забили в первом тайме, в том числе один на один, — сказал Кулеш. — Вратарь сборной России Витя Киреев показал класс. Всю игру догоняли, так и не смогли догнать соперников. Считаю, что в целом сыграли плохо — много неудачных решений, поспешных бросков. Так что есть, что улучшать, будем работать на следующих сборах. Разберем ошибки и улучшим нашу игру.

Кулеш в обеих встречах стал лучшим бомбардиром белорусской сборной, забив в общей сложности 14 мячей.