Новичок «Спартака» из сборной Украины прибыл в Москву

Во время зимнего перерыва в чемпионате России «Спартак» усилился игроком сборной Украины Дмитрием Ильченко. 23-летний линейный перешел в стан красно-белых из запорожского «ЗТР».

— Когда поступило предложение о переходе в московский «Спартак», я ни секунды не сомневался, ведь это команда с очень высокими амбициями. Тем более, со стилем игры некоторых гандболистов я уже хорошо знаком: Иналь Афлитулин, Олег Скопинцев и Егор Евдокимов выступали за запорожский «Мотор» в то время, когда я был там игроком дубля, — сказал Ильченко. — Думаю, быстро вольюсь в коллектив. Все задачи мне известны, буду прикладывать максимум усилий для их достижения! Очень жду возможности показать себя в игре. Я никогда не был в Москве, но наслышан, что это невероятно красивый город. Сейчас у «Спартака» насыщенный график: много тренировок, скоро начнутся первые игры в новом году. Когда появится свободное время, очень хочу поездить по российской столице, посмотреть достопримечательности. Первым делом, конечно же, побываю на Красной площади и посмотрю Кремль.

Первые матчи после перерыва «Спартак» проведет на выезде: 26 января соперником москвичей станет уфимский «Акбузат», а 29-го — астраханское «Динамо». В феврале у красно-белых ожидается ряд домашних поединков: со словацким «Татраном», краснодарским «СКИФом», «Чеховскими медведями» и «Невой» из Санкт-Петербурга. (Александр Акимов)