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Сегодня, 21:27

«Не выполнили установку тренера». Карина Сабирова — о финале турнира в Москве

Антон Бабошин
Корреспондент
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Российская гандболистка Карина Сабирова, признанная лучшим игроком OLIMPBET Кубка Дружбы, назвала причиной ошибок в обороне по ходу финального матча с Белоруссией недостаток сыгранности.

— Благодарна ФГР и всем причастным к организации турнира, и хочу сказать спасибо всем болельщикам, пришедшим на трибуны, — отметила Сабирова. — Ситуация в мире действительно очень сложная, и хорошо, что удалось организовать соревнования, которые были полезны всем участникам. В финале у нас действительно были недочеты в защите, мы не выполнили установку тренера. Но стоит учесть, что у нас были потери по ходу сбора, и даже пришлось вызывать девчонок дополнительно. Думаю, нам просто нужно больше тренировок и спаррингов.

— Интересно было бы сыграть с китайской командой, с которой вас развела жеребьевка?

— Конечно, азиатские команды всегда отличаются своеобразным стилем. Думаю, шансы встретиться со сборной Китая у нас еще будут.

Напомним, что россиянки победили Белоруссию со счетом 37:27, а Сабирова забросила девять мячей.

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