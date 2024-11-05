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Сегодня, 18:15

Мужская сборная России по гандболу может встретиться с Ираном и Китаем

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер мужской сборной России по гандболу Лев Воронин рассказал о потенциальных соперниках команды.

«Не хочу сглазить, но находимся в переписке с Ираном. И еще есть разговоры со сборной Китая, с учетом наших теплых отношений. Так как она базируется на территории Белоруссии, то им проще будет до нас доехать», — сказал Воронин.

Сборная России по гандболу отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

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