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Новости   //    Гандбол   //    Россия

Матч за Суперкубок России среди мужчин пройдет 29 августа

12:55
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Матч за Суперкубок России среди мужских команд планируется провести 29 августа. Также ФГР планирует провести «Финал четырех» Кубка России среди женщин в конце лета, сообщается на сайте Федерации гандбола России.

Участниками турнира должны стать «Ростов-Дон», ЦСКА (Москва), «Астраханочка» (Астрахань) и «Кубань» (Краснодар).

Ранее было принято решение досрочно завершить чемпионаты России по гандболу среди мужчин и женщин из-за пандемии коронавируса. Таким образом, чемпионом у мужчин признаны подмосковные «Чеховские медведи», а у женщин — «Ростов-Дон».

Дополнительная информация:

https://rushandball.ru/publications/25727/sezon-v-superlige-parimatch-zavershen

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