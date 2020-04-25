Матч за Суперкубок России среди мужчин пройдет 29 августа
12:55
Матч за Суперкубок России среди мужских команд планируется провести 29 августа. Также ФГР планирует провести «Финал четырех» Кубка России среди женщин в конце лета, сообщается на сайте Федерации гандбола России.
Участниками турнира должны стать «Ростов-Дон», ЦСКА (Москва), «Астраханочка» (Астрахань) и «Кубань» (Краснодар).
Ранее было принято решение досрочно завершить чемпионаты России по гандболу среди мужчин и женщин из-за пандемии коронавируса. Таким образом, чемпионом у мужчин признаны подмосковные «Чеховские медведи», а у женщин — «Ростов-Дон».
Дополнительная информация:
https://rushandball.ru/publications/25727/sezon-v-superlige-parimatch-zavershen