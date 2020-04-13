Лучшая гандболистка мира Анна Вяхирева — в прямом эфире Instagram ответит на вопросы «СЭ» и подписчиков
19:23
Во вторник, 14 апреля, в 17:00 олимпийская чемпионка Анна Вяхирева, которая была признана MVP Игр в Рио и лучшей гандболисткой мира в 2020-м году (по данным портала Handball Planet) и обозреватель «СЭ» Владимир Иванов пообщаются в прямом эфире Instagram.
Присылайте свои вопросы в комментариях под этим анонсом или в Instagram Вяхиревой и Иванова.
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Эфир пройдет на странице www.instagram.com/vladimirivanov_rus/
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