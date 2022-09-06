Левый полусредний Малашенко возобновляет карьеру после тяжелой травмы и декрета

Левый полусредний Елизавета Малашенко возобновляет карьеру и возвращается в родную команду — «Ладу», сообщает сайт клуба из Тольятти.

6 мая 2021 года Малашенко, защищавшая цвета «Астраханочки», получила тяжелую травму колена в полуфинальном матче чемпионата России. Весь следующий сезон Елизавета пропустила — сначала восстанавливалась от подтверждения, затем ушла в декретный отпуск.

26-летняя Малашенко — многократный призер суперлиги, обладательница Кубка ЕГФ, серебряный призер чемпионата Европы и бронзовый призер чемпионата мира.