Директор МГК ЦСКА Левшин: «Азиатские команды в гандболе немного ниже уровнем, чем европейские»

Исполнительный директор МГК ЦСКА Игорь Левшин поделился мнением о возможном переходе Федерации гандбола России в Азию.

«Делать выбор и принимать решение должна федерация, но есть такая поговорка — на безрыбье и рак рыба. За неимением чего-то другого, это хорошая альтернатива и возможность показать Европе, что мы и с другими странами готовы играть. А чисто по-спортивному азиатские команды в гандболе немного ниже уровнем, чем европейские», — цитирует Metaratings.ru Левшина.

В феврале 2022 года на внеочередном заседании исполкома Европейской федерации гандбола было принято решение об отстранении российских сборных и клубах от участия в европейских турнирах на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.