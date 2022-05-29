«Лада» дома обыграла «Звезду» благодаря правилу выездного гола завоевала бронзовые медали

В Тольятти прошла ответная встреча противостояния за 3-е место женского чемпионата России по гандболу. «Лада» обыграла «Звезду» с минимальной разницей в счете — 28:27.

После финального свистка шанс забросить через стенку тольяттинских игроков был у полусредней «Звезды» Юлии Бабенко, но мяч прошел выше ворот.

В первой встрече соперниц с разницей в один мяч победу праздновали звенигородки (31:30). Поскольку «Лада» на выезде забросила больше мячей, то бронзовые медали получают гандболистки из Тольятти.

«Лада» в 9-й раз подряд и в 11-й из последних 12 розыгрышей чемпионата России попадает в топ-3.

Гандбол

Чемпионат России. Женщины

Матч за 3-е место

Лада (Тольятти) — Звезда (Звенигород) — 28:27 (16:15)