Ксения Макеева: «Решение ВАДА ранит душу»

Гандболистка сборной России, бронзовый призер чемпионата мира-2019 Ксения Макеева сказала, что все равно будет петь российский гимн, но не вслух, если придется выступать в нейтральном статусе.

— Раз принято такое решение в отношении российских спортсменов, наше дело выполнять, — цитирует Макееву РИА «Новости». — На чемпионате мира мы прекрасно понимали, что может быть в будущем. Перед игрой мы пели гимн, а после победы в матче за бронзу все были в российских флагах. Решение ВАДА ранит душу. Когда перед игрой поешь свой гимн, идут мурашки по коже, получаешь дополнительный заряд, это так круто! А теперь этого может не быть. Если будет нейтральный статус, мы все равно будем петь российский гимн про себя, мы же слова не забудем. Но я надеюсь на лучшее, на положительный исход апелляции, надеюсь, что у людей есть сердце.