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Константин Игропуло: «Как бы вы отнеслись к тому, если бы футбольный «Спартак» поменял название на ЦСКА?»

16:25

Бывший гандболист сборной России Константин Игропуло высказался по поводу информации о возможном переименовании гандбольного «Спартака» в ЦСКА. О переименовании московского клуба, созданного в 2017 году, должно быть официально объявлено на следующей неделе.

«Я футболом не интересуюсь! В моем случае, это очень близко к правде, познания в российском футболе у меня довольно поверхностные.

Отсюда вопрос: как бы вы отнеслись к тому, если бы один из больших клубов вдруг решил бы поменять название?

Например, «Спартак» на ЦСКА. Или наоборот", — написал Игропуло в Twitter.

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