Константин Игропуло: «Как бы вы отнеслись к тому, если бы футбольный «Спартак» поменял название на ЦСКА?»
Бывший гандболист сборной России Константин Игропуло высказался по поводу информации о возможном переименовании гандбольного «Спартака» в ЦСКА. О переименовании московского клуба, созданного в 2017 году, должно быть официально объявлено на следующей неделе.
«Я футболом не интересуюсь! В моем случае, это очень близко к правде, познания в российском футболе у меня довольно поверхностные.
Отсюда вопрос: как бы вы отнеслись к тому, если бы один из больших клубов вдруг решил бы поменять название?
Например, «Спартак» на ЦСКА. Или наоборот", — написал Игропуло в Twitter.
Я футболом не интересуюсь!— Konstantin Igropulo (@IgroK35official) March 16, 2020
В моем случае, это очень близко к правде, познания в российском футболе у меня довольно поверхностные.
Отсюда вопрос: как бы вы отнеслись к тому, если бы один из больших клубов вдруг решил бы поменять название?
Например, Спартак на ЦСКА. Или наоборот. pic.twitter.com/CPYSneOOaw