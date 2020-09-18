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«Лучу» засчитано поражение в матче с «Астраханочкой»

18:02
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Комиссия по организации и проведению соревнований ФГР рассмотрела обращение гандбольной команды «Луч», сообщает сайт лиги.

Клуб сообщил, что 11 сентября получил предварительный положительный результат исследования пяти гандболисток на COVID-19. В связи с этим «Луч» не может принять участие в матче суперлиги с «Астраханочкой», запланированном на 12 сентября.

На основании полученной информации, положения о комиссии по организации и проведению соревнований, регламента чемпионата России и дисциплинарного регламента ФГР комиссия приняла решение отменить этот матч, засчитав команде «Луч» техническое поражение со счетом 0:10.

Дополнительная информация:

https://rushandball.ru/publications/25939/komande-luch-zaschitano-texnicheskoe-porazhenie-v-matche-s-astraxanochkoj

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