«Лучу» засчитано поражение в матче с «Астраханочкой»

Комиссия по организации и проведению соревнований ФГР рассмотрела обращение гандбольной команды «Луч», сообщает сайт лиги.

Клуб сообщил, что 11 сентября получил предварительный положительный результат исследования пяти гандболисток на COVID-19. В связи с этим «Луч» не может принять участие в матче суперлиги с «Астраханочкой», запланированном на 12 сентября.

На основании полученной информации, положения о комиссии по организации и проведению соревнований, регламента чемпионата России и дисциплинарного регламента ФГР комиссия приняла решение отменить этот матч, засчитав команде «Луч» техническое поражение со счетом 0:10.