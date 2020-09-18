«Лучу» засчитано поражение в матче с «Астраханочкой»
Комиссия по организации и проведению соревнований ФГР рассмотрела обращение гандбольной команды «Луч», сообщает сайт лиги.
Клуб сообщил, что 11 сентября получил предварительный положительный результат исследования пяти гандболисток на COVID-19. В связи с этим «Луч» не может принять участие в матче суперлиги с «Астраханочкой», запланированном на 12 сентября.
На основании полученной информации, положения о комиссии по организации и проведению соревнований, регламента чемпионата России и дисциплинарного регламента ФГР комиссия приняла решение отменить этот матч, засчитав команде «Луч» техническое поражение со счетом 0:10.
Дополнительная информация:
https://rushandball.ru/publications/25939/komande-luch-zaschitano-texnicheskoe-porazhenie-v-matche-s-astraxanochkoj