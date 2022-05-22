Киселев: «ЦСКА не обеспечил комфортный перевес в финале чемпионата России»

Игрок ЦСКА Дмитрий Киселев после победы над «Чеховскими медведями» (36:30) отметил, что армейцы сделали небольшой шаг к победе в чемпионате России. Однако, по его словам, не удалось добиться комфортного перевеса перед ответным матчем.

Киселев стал самым результативным игроком ЦСКА, забив 11 мячей.

«Раз мы сегодня выиграли, значит, дам самую высокую оценку команде, — цитирует ТАСС Киселева. — Я думаю, если бы мы выиграли с разницей в восемь мячей, назвал бы эту победу уверенной. Нам еще играть вторую игру, не считаю, что у нас появился комфортный перевес после первого матча. Мы сегодня сделали небольшой шаг к чемпионству, но впереди предстоит много работы», сказал Киселев.

Ответный матч, по итогам которого определится победитель чемпионата страны, пройдет 28 мая в Чехове.