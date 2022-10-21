Казанская гандбольная команда «Зилант» выступит в Высшей лиге сезона-2022/23

В пятницу, 21 октября, исполком Федерации гандбола России (ФГР) согласовал в качестве участника Высшей лиги сезона-2022/23 гандбольный клуб «Зилант» из Казани, сообщает пресс-служба ФГР.

Первый матч команда проведет 5 ноября на домашней площадке против волгоградского «Каустика».

«В середине сентября президент ФГР Сергей Шишкарев провел рабочую встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, в ходе которой были достигнуты договоренности о создании в Казани профессионального мужского гандбольного клуба.

Мы очень рады возвращению Казани в большую гандбольную семью, тем более что во всех остальных игровых видах спорта столица Татарстана располагает сильными командами.

Еще до начала сезона мы предполагали, что казанский клуб станет участником Высшей лиги, но ждали решения организационных вопросов, в том числе связанных с комплектованием команды", — приводит слова генерального директора ФГР Льва Воронина сайт организации.

Также глава федерации гандбола отметил, что специалисты ФГР уже доработали календарь турнира, органично внедрив в него игры с участием «Зиланта».

Сезон-2022/23 Высшей лиги стартовал 23 сентября.