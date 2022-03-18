Капитаны сборных России по гандболу поддержали обращение молодежки к президенту Международной федерации

Капитан женской сборной России Дарья Дмитриева и капитан мужской национальной команды Даниил Шишкарев поддержали коллег из молодежки.

Вчера игроки молодежных и юношеских сборных России обратились к президенту Международной федерации гандболу Хассану Мустафе и президенту Европейской федерации гандбола Майклу Видереру с открытым письмом, в котором попросили пересмотреть решения об отстранении российских команд от участия в соревнованиях под эгидой ИГФ и ЕГФ.

Сегодня их инициативу поддержали главные сборные страны.

«Спортсмены молодежных и юношеских сборных просто молодцы, что не стесняются так открыто и четко высказывать свои мысли о происходящем в мировом гандболе, — отметила Дмитриева. - Я выступаю за национальную команду уже девять лет, прошла систему юниорских и молодежных сборных и понимаю, насколько важно постоянно играть со сверстниками из других стран. Выступления на больших турнирах необходимы для роста, понимания перспектив и формирования личностей игроков. Женская сборная России добилась великолепных результатов на двух последних Олимпиадах, завоевав золотые и серебряные медали. Для молодежи это пример, ориентир. Поэтому все игроки женской национальной команды полностью поддерживают обращение наших молодежных и юношеских сборных в ИГФ и ЕГФ с просьбой разрешить российским клубам и сборным участвовать в международных соревнованиях».

«Мы также присоединяемся к гандболистам и гандболисткам из молодежных и юношеских сборных, — добавил Шишкарев. - Буквально все международные организации, федерации декларировали принцип, что спорт должен быть вне политики. А сейчас он нарушается на сто процентов. 17-20-летние спортсмены абсолютно ни в чем не виноваты, с какой бы стороны мы ни смотрели на сложившуюся в мире ситуацию. Даже нам, уже состоявшимся спортсменам, непросто проводить сборы, которые не имеют финального завершения в виде официальных матчей. Сейчас, кстати, именно так и происходит. Национальная сборная просто тренируется в Новогорске, занимаясь в основном тактикой и отработкой комбинаций. Абсолютно неправильно принимать такие фактически дискриминационные по отношению к российским сборным и клубам решения. Очень надеюсь на то, что здравый смысл и справедливость восторжествуют, а спорт продолжит оставаться исключительно объединяющим фактором».