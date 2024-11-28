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Даниил Шишкарев: «Сейчас на победу и в регулярке, и в плей-офф претендуют три команды»

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Даниил Шишкарев.
Фото ГК ЦСКА

Капитан гандбольного ЦСКА Даниил Шишкарев о начале второго круга и итогах первой половины сезона.

«Точно не могу занести в актив первый круг, допускали досадные осечки. Превысили тот лимит поражений, который позволял бы нам занимать первую строчку в регулярном чемпионате. Будем подходить более ответственно и пытаться до конца регулярки вернуться на первую строчку. Это уже будет сложно, но у нас впереди есть матчи с прямыми конкурентами, и там надо побеждать. Пока еще все в наших руках. Но важно, чтобы наши травмированные побыстрее реанимировались, чтобы состав был глубже.

В прошлом сезоне мы нередко играли в мяч в мяч, но под конец накатывали и забирали матчи. В этом году что-то пошло не так. Когда ты понимаешь, что раньше определенную команду обыгрывал уверенно, а сейчас не получается навязать свой ритм. Но мы это исправим. Можно сказать, что нынешний сезон стал еще более конкурентным. Сейчас на победу и в регулярном чемпионате, и в плей-офф претендуют три команды. Хорошо усилился «Зенит», у «Чеховских медведей» накатывает молодежь. Ну и мы в этой гонке», — сказал Шишкарев.

ГК ЦСКА
Даниил Шишкарев
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