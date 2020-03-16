Источник: гандбольный «Спартак» переименуют в ЦСКА

Московский гандбольный клуб «Спартак» будет переименован в ЦСКА, утверждает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что игрокам уже сообщили о переименовании, официальное объявление будет на следующей неделе.

«Спартак» был основан в 2017 году. Первые два сезона команда завоевывала серебро чемпионата России, уступая только «Чеховским медведям». В Кубке России «Спартак» три года подряд становился серебряным призером. В нынешнем розыгрыше чемпионата красно-белые вышли в четвертьфинал, где встретятся с клубом «СГАУ-Саратов».