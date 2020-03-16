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Источник: гандбольный «Спартак» переименуют в ЦСКА

16:09
Гандбольный клуб «Спартак». Фото пресс-служба клуба
Гандбольный клуб «Спартак». Фото пресс-служба клуба

Московский гандбольный клуб «Спартак» будет переименован в ЦСКА, утверждает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что игрокам уже сообщили о переименовании, официальное объявление будет на следующей неделе.

«Спартак» был основан в 2017 году. Первые два сезона команда завоевывала серебро чемпионата России, уступая только «Чеховским медведям». В Кубке России «Спартак» три года подряд становился серебряным призером. В нынешнем розыгрыше чемпионата красно-белые вышли в четвертьфинал, где встретятся с клубом «СГАУ-Саратов».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200316/1568675924.html

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