Игорь Левшин: «Во время сборов ЦСКА хочет провести несколько товарищеских матчей»

С июня гандболисты ЦСКА начали подготовку к новому сезону. Первыми итогами тренировочного процесса и планами на ближайшее будущее поделился тренер армейцев Игорь Левшин.

— Из-за пандемии и ограничительных мер межсезонье в гандболе сильно затянулось. Занятия дома не могли сравниться с полноценными тренировками, поддерживать форму игрокам было крайне сложно, — рассказал Левшин. — Сначала тренировались только на улице, а когда команда вернулась в зал, мы давали игрокам легкую нагрузку, затем постепенно ее увеличивали, и сейчас вся команда снова в хорошей физической форме!

В ближайшее время мы начнем вторую фазу подготовки к сезону: проведем ряд игровых тренировок, чтобы гандболисты полноценно «вспомнили», как держать и бросать мяч, как двигаться на площадке, привыкли к контакту. Через некоторое время планируем отправиться на сборы — это очень важная часть предсезонной подготовки. Игроки поживут вместе, смогут поближе познакомиться друг с другом, ведь в команду пришло очень много новичков, им нужно полноценно влиться в коллектив. Также во время сборов мы хотим провести несколько товарищеских матчей — это будет хорошей практикой после длительной безыгровой паузы.

Гандбольный сезон в России стартует 29 августа матчем за Суперкубок в Чехове. Трофей оспорят ЦСКА и «Чеховские медведи». (Александр Акимов)