Игорь Левшин: "В Румынию "Спартак" приехал получить игровой опыт"

"Спартак" проводит в Румынии предсезонный сбор, в рамках которого уже состоялось несколько товарищеских матчей против лидеров местного чемпионата. Москвичи уже сыграли с бухарестским "Динамо", ЧСМ "Бухарест" и дважды – с "Добруджа Суд Констанца". Ни в одной из этих встреч столичному клубу не удалось одержать победу, но тренерский штаб "Спартака" не придает этому большого значения. Ход сборов прокомментировал главный тренер Игорь Левшин:

– Мы не смотрим на результаты матчей, поскольку приехали в Румынию получить игровой опыт, – сказал Левшин, – Да, поражения – это неприятно. Но у нас в каждом матче на площадку выходят абсолютно все игроки. При этом надо понимать, что сейчас мы проводим сбор не в сильнейшем составе: четверо наших игроков находятся в расположении сборной России, один травмирован, а новички-легионеры присоединятся к нам только в Москве. Из-за этого, например, на позиции центрального защитника мы сейчас наигрываем Михаила Виноградова – для него это совершенно новый опыт.

Также в команде много молодых ребят, которые никогда не выступали на взрослом уровне: на сборы с нами поехали игроки дубля, а также те, кто с нового сезона переходит из "Спартака-2" в основную команду. Теперь они выходят против лучших клубов Румынии, в которых собраны качественные игроки различных национальных сборных. Разумеется, у них получается далеко не все: чтобы сразу выйти и сыграть на топ-уровне, такого не бывает. Понятно, что у каждого из них есть ошибки, не хватает игрового опыта, физики, но через хорошую тренировочную работу и такие матчи, которые мы проводим на этих сборах, все обязательно придет!

12 и 13 августа у "Спартака" запланировано еще два товарищеских матча, соперниками красно-белых станут 28-кратный чемпион Румынии, "Стяуа", а также клуб под руководством олимпийского чемпиона Сергея Бебешко – "Дунареа". (Сергей Подгорнов)