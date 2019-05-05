Главный тренер "Спартака" Игорь Левшин после победы в субботу над "Пермскими медведями" (30:27) в первом матче 1/4 финала чемпионата России отметил, что в начале встречи на команду повлияла смена часовых поясов.

– У нас не совсем получился старт встречи – сказалась разница в часовых поясах, а также раннее время начала матча. На перерыв мы ушли с преимуществом в один мяч, а уже во втором тайме доказали свое превосходство. "Спартак" начал играть значительно быстрее, и отрыв в счете стал увеличиваться. Добившись комфортного преимущества в семь мячей, мы спокойно довели встречу до победы, – отметил Левшин.

Второй матч серии пройдет 8 мая во дворце спорта в Крылатском. В случае победы гостей, решающая игра состоится в Москве на следующий день. (Максим Бирюков)